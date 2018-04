Toch nog volkstuinen dit jaar? 04 april 2018

03u00 0 Ninove Er zouden dit jaar dan toch nog volkstuinen komen in Ninove. Die waren oorspronkelijk al in 2015 gepland, maar het project liep vertraging op nadat er onder meer een nieuwe ontwerper moest worden aangesteld.

De geraamde kostprijs van de oorspronkelijk aangestelde ontwerper zou met 1,6 miljoen euro te hoog zijn geweest. Vorig jaar zouden de volkstuinen er dan toch komen, maar opnieuw was er vertraging, waardoor er tot nu toe er nog steeds geen volkstuinen zijn in Ninove.





Nog dit jaar opstarten

Toch zou de aanleg volgens schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) dit jaar nog gebeuren. "Half mei worden ze opgestart", aldus Vande Winkel. "Het is de bedoeling om de tuintjes zelf tegen september te hebben aangelegd. Nadien komt er ook een clubhuis, waar mensen een tas koffie zullen kunnen drinken en een babbeltje zullen kunnen slaan."





Het Ninoofse stadsbestuur wil van de volkstuintjes een gemeenschapsvormend project maken.





50-tal tuintjes

Er zijn een 50-tal volkstuintjes gepland in de Denderstraat, tussen de Achturenstraat en de terreinen van VK Ninove. Iedereen kan zich aansluiten bij het project en een tuintje huren tegen een schappelijke prijs.





Die zal zoals in andere gemeenten ergens tussen de 50 en 70 euro per jaar liggen. De tuintjes moeten nog toegewezen worden. "Na de paasvakantie is er een ontmoeting met de vrijwilligers", zegt Vande Winkel.





Vooral bij mensen die in een appartement wonen en geen tuin hebben, is er vraag naar volkstuintjes. (CVHN)