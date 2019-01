Tiende en grootste editie van carnavalsradio Wettel Music officieel van start Claudia Van den Houte

17 januari 2019

20u44 0 Ninove De carnavalsradio Wettel Music is vanavond, donderdag, officieel van start gegaan. De tiende editie is de grootste tot nu toe. Er wordt voor het eerst uitgezonden vanuit Ninove zelf, in stadslabo KAAi.

Wettel Music is voortaan te beluisteren op de twee frequenties van radio MooyZo: 105.5 en 107.1 FM. “Voor deze jubileumeditie schakelen we een versnelling hoger”, vertelt Philippe Vangerven van radio MooyZo. “Ook de volgende jaren willen we Wettel Music nog verder uitbouwen. Ninove heeft een prachtige carnaval en verdient dat. Door het grote zendgebied van de frequenties zijn we niet alleen in Ninove, maar ook in Aalst en zelfs in een groot deel van het Pajottenland te beluisteren.”

De radio zendt elke dag van 18 uur tot 6 uur carnavalsmuziek en programma’s rond carnaval uit. “De laatste maand vóór carnaval schakelen we over op 24 uur op 24 carnavalsradio. De komende weken komen belangrijke mensen uit de carnavalswereld en carnavalsverenigingen op bezoek. Met ‘SOS Werner’ lossen we zelfs de kookproblemen van de Ninoofse carnavalisten op.” Ook de geschiedenis van carnaval Ninove en het Ninoofse dialect zullen aan bod komen, en de dj’s van Monjdagnacht brengen carnavalsmixen. De carnavalsradio wordt gemaakt door heel wat Ninovieters met een hart voor carnaval, zoals onder meer ex-prinsen. Ze worden bijgestaan door professionele en ervaren radiomakers.

Het startschot van Wettel Music werd donderdagavond gegeven in het bijzijn van onder meer prins carnaval Ninove 2018 Chena Sergeant, Karnavalraadvoorzitter Pascal Carael en schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld) in stadslabo KAAi aan de Oude Kaai.