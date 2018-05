Tiende editie 'Ronde van Schoonderhage' is succes 23 mei 2018

De tiende editie van de Ronde van Schoonderhage was een succes. Zo'n 1.500 mensen namen deel aan de verschillende wieler- en wandeltochten. Start- en aankomstplaats was café Zwarte Flesch in de Schuitstraat. Daar was er een groot tuinterras waar er tot in de late namiddag kon worden gegeten en gedronken.





Voor deze tiende editie zorgden de organisatoren van het Ninove Cycling Team en vzw Schoonderhage ook voor muzikale animatie.





De opbrengst gaat opnieuw naar vzw Schoonderhage, die opvang, begeleiding en huisvesting biedt aan volwassenen met een mentale beperking.





(CVHN)