Tien overtredingen op zwaar vervoer Koen Baten

22 december 2018

De politie van Ninove heeft samen met de Vlaamse belastingdienst, de FOD mobiliteit, wegeninspectie, RVA en WPR Gentbrugge een actie rond zwaar vervoer op touw gezet. In totaal werden er 51 voertuigen gecontroleerd door de politie. De controle vond plaats op de Brakelsesteenweg. Tien voertuigen waren niet in orde. Een chauffeur werd onder meer betrapt onder invloed van drugs achter het stuur. Twee bestuurders hadden een probleem met een gevaarlijke lading en een lading was niet goed opgestapeld. Een vrachtwagenchauffeur werd betrapt op inbreuken op de Tachograaf. Tot slot was ook nog een bestuurder niet in orde met zijn vergunning om te rijden. Een vrachtwagenchauffeur droeg ook zijn gordel niet.

Tot slot kon de Vlaamse belastingdienst ook nog 7.451,92 euro aan achterstallige belastingen innen.