The Big Lebandski en Dries XL sluiten parkconcerten af Claudia Van den Houte

17 augustus 2018

16u38 0 Ninove Tijdens het laatste parkconcert van deze zomer op maandag 20 augustus staat talent uit eigen streek centraal.

Nadat bluesband Franki Vivaldi and the Four Seasons het vierde en laatste concert van dit jaar om 18.30 uur opent, staat de Ninoofse band The Big Lebandski om 20 uur op het podium. De band ontstond in 2013 onder impuls van drummer Bruno Beeckmans (The Balls), die papa Paul ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag een liveorkest cadeau deed. Een big band, vooral samengesteld met Ninoofse muzikanten, was geboren en jazz standards van o.a. Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Frank Sinatra, Harry Connick Jr. en Michael Bublé passeerden die avond de revue. De 18-koppige big band kreeg de naam 'The Big LeBandski', repeteerde in café Oud Withuis en trad meermaals op. Speciaal voor de parkconcerten nodigt ze zangeres Saartje Schoup uit, die in maart succesvol samenwerkte met Bram & Lennert, en zich op het stadsparkpodium zal smijten met jazzstandards van o.a. Randy Crawford en Lady Gaga. The Big LeBandski brengt vooral swingklassiekers uit de jaren 30 en 40.

De negende editie van de Parkconcerten wordt afgesloten door Dries XL. Dries De Vleminck uit Denderleeuw won eind 2017 net niet the Voice. Deze zomer tourt hij langs de vlaamse podia met zijn eigen band. De parkconcerten vinden plaats in het Ninoofse stadspark. De toegang is gratis.