Thaiboksers van Ninoofse Sandu Gym halen vijf medailles op EK Claudia Van den Houte

29 november 2018

16u50 5 Ninove De leden van de Ninoofse thaiboksclub Sandu Gym hebben drie gouden en twee zilveren medailles behaald op het Europees Kampioenschap thaiboksen in Turkije.

Ninove deed het goed op de Antalya Cup 2018, het EK ‘Muay Thai’ of thaiboksen in Turkije. Liefst vijf deelnemers kwamen van het in Ninove gevestigde Sandu Gym MT. Noah Dinc, Millan Winne en Gianny De Leu behaalden goud. Thibault Renders en Maylo Leroy wonnen een zilveren medaille. Opmerkelijk was de prestatie van Gianny De Leu die maar liefst vier partijen van de vijf vroegtijdig besliste.

Dankzij de mooie prestatie van de leden van Sandu Gym stond België op de derde plaats in de ranking van 28 deelnemende landen.