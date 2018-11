Testritje met tractor zonder keuring en verzekering brengt bestuurder tot in rechtbank Koen Baten

08 november 2018

16u55 4 Ninove Ninovieter Roger P. moest zich donderdagmiddag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden nadat hij vorig jaar met zijn niet verzekerde en niet gekeurde tractor een pintje was gaan drinken op café met enkele vrienden.

De man was ook onder invloed van alcohol en had iets meer dan 1 promille in zijn bloed. “Ik had de tractor nog maar net gekocht", aldus P. “De koppeling van de tractor was stuk en ik had het net gemaakt, waarna ik hem wilde testen op enkele landelijke wegen”, klinkt het. “Kort daarna kreeg ik telefoon of ik geen pintje kwam drinken op café, dus reed ik maar meteen door met mijn tractor. Ik liet de motor draaien, want ik zou toch niet lang blijven", verklaarde de man. “Even later stond de politie er en had ik prijs. Uiteraard ging ik die tractor nog in orde brengen, maar ik had hem nog maar net. Intussen zijn alle papieren wel aanwezig", klinkt het. Het openbaar ministerie vroeg een boete en een rijverbod voor de man. Politierechter Mireille Schreurs wou nog even nadenken over het vonnis en doet uitspraak op 15 november.