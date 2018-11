Tentoonstelling over met provinciale architectuurprijs bekroonde revalidatiecentrum Claudia Van den Houte

28 november 2018

16u45 1 Ninove In het oud stadhuis loopt nog tot en met 6 december een tentoonstelling rond onder meer een ambulant revalidatiecentrum in Ninove dat de Provinciale Architectuurprijs 2017 kreeg.

Om de twee jaar reikt de provincie Oost-Vlaanderen een provinciale prijs voor architectuur uit. Voor de twaalfde editie in 2017 selecteerde de jury uit 19 ingediende projecten zes inzendingen. De provinciale prijs ter waarde van 5.000 euro ging naar URA-architecten voor een project in Ninove: het ambulant revalidatiecentrum in de Stationsstraat. De architecten Kiki Verbeeck en Yves Malysse gingen volgens de jury bijzonder creatief om met de beperkingen: beperkingen doordat de gevel beschermd is, beperkingen omwille van de brandveiligheid en beperkingen die samenhangen met de subsidies voor het revalidatiecentrum.

De provincie maakte een rondreizende tentoonstelling over het winnende project en de andere geselecteerde inzendingen van de Provinciale Architectuurprijs 2017. De tentoonstelling is nog tot en met 6 december te bezoeken in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 in Ninove, op maandag, dinsdag en woensdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur, op donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 19.30 uur en op vrijdag enkel van 9 uur tot 12 uur.