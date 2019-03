Tent voor carnaval staat al opgesteld op Oudstrijdersplein Claudia Van den Houte

04 maart 2019

Ninove De tent aan het oud-stadhuis staat al klaar voor carnaval Ninove.

De tent, eerder een overkapping, voor carnaval werd vandaag, maandag, opgezet aan het oud-stadhuis op het Oudstrijdersplein. Dat plein is zowat het epicentrum van carnaval Ninove. Zo vindt de prijsafroeping van de carnavalsstoet er zondagavond plaats en gebeurt de Gouden Wortelworp er maandagavond van op het balkon van het oud stadhuis. Daarna start er een feest dat duurt tot dinsdagmiddag, met de dj’s van de ‘Monjdagnacht’. De tent is al enkele jaren een traditie aan het oud stadhuis in de aanloop naar carnaval Ninove, dat volgend weekend van start gaat.