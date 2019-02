Team van Pure Lifestyle geeft workshops over Apple Watch, iPad, iPhone en meer Claudia Van den Houte

25 februari 2019

11u05 0 Ninove Pure Lifestyle, een officieel erkende Apple shop en interieurzaak in het Ninia Shopping Center, organiseert verschillende workshops.

De workshops worden gegeven door het Apple-team van Pure Lifestyle. Zo geeft Jonathan de workshop(s) Apple Watch waarin iedereen leert werken met de Apple Watch en de sportieve kant leert ontdekken. Marie trekt erop uit met de iPhone als camera en leert je de perfecte foto te maken, en Koen leert je tijdens de workshops iPad, iPhone en Mac de basisprincipes aan. Nieuw is de workshop Instagram, waarbij fotografie wordt gecombineerd met het aanleren van Instagram.

De eerste workshop, over de iPad, vindt plaats op woensdag 27 februari. Meer informatie over alle workshops en inschrijven via https://www.purelifestyle.biz.