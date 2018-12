Tania De Jonge start met gesprekken: “Waterkans om meerderheid te vormen” Claudia Van den Houte

21u10 4 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is terug uit het ziekenhuis en zal nu de gesprekken met N-VA en Samen opstarten om een nieuwe bestuursmeerderheid op de been te brengen.

“De uitnodiging is vertrokken”, aldus De Jonge. Ze is wel realistisch: “Ik besef dat het heel moeilijk zal worden, zeker aangezien N-VA bij haar standpunt blijft om voor oppositie te kiezen en Samen slechts een heel kleine opening laat om van haar voorkeur voor oppositie af te stappen. Ik ben dus niet optimistisch en schat de kans op slagen klein in. Ik geef het een waterkans, maar ik vind dat wij als tweede grootste partij een poging moeten ondernemen.” Open Vld heeft al een startnota opgesteld. “Daarin raken we al enkele belangrijke thema’s aan. We verwachten dat de andere partijen ook thema’s naar voren schuiven. Al is het nog afwachten of ze zelfs zullen willen praten.”

Open Vld had Guy D’haeseleer, die met Forza Ninove ruim de grootste partij werd, tot 1 december de tijd gegeven om een meerderheid te vormen. Daarna zou ze zelf het initiatief nemen. Dat de gesprekken nu wat later starten, komt omdat Tania De Jonge door een tijdelijke medische aandoening zes dagen in het ziekenhuis moest blijven. “Het gaat beter intussen. Ik moet nog enkele dagen rusten, maar maandag ga ik terug naar het stadhuis om de draad weer op te pikken.”

De Jonge zegt een communicatiestop van een week in te voeren om het overleg alle kansen te geven en de gesprekken in alle discretie te voeren. Als er voor januari geen meerderheid is, zullen de schepenen worden aangesteld via een geheime stemming binnen de veertien dagen na de installatievergadering van 3 januari.