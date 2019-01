Tania De Jonge legt de eed af als burgemeester van Ninove Claudia Van den Houte

28 januari 2019

15u12 2 Ninove Tania De Jonge (Open Vld) heeft vandaag, maandag, de eed afgelegd als burgemeester van Ninove. Ze was de laatste burgemeester in de provincie Oost-Vlaanderen die de eed nog moest afleggen.

In Ninove werd er pas zeer laat, op 26 december, een coalitie gevormd. Forza Ninove haalde op 14 oktober een monsterscore van 40 procent van de stemmen, maar geen enkele partij wou met Guy D’haeseleer samenwerken. Bovendien hield N-VA vast aan haar keuze voor oppositie. Open Vld en Samen konden pas een coalitie vormen nadat Joost Arents (ex-N-VA) met hen in zee ging. De Jonge werd op 16 januari benoemd als burgemeester, maar moest dus nog de eed afleggen. Het is haar tweede eedaflegging: de voorbije drie jaar van de vorige legislatuur was ze ook al burgemeester.

De Jonge legde de eed af in handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere in zijn ambtswoning in Gent. Ze had verschillende familieleden meegebracht naar haar eedaflegging. “Voor mij en mijn familie is dit een heugelijk moment. Ik zal onze stad en haar inwoners vertegenwoordigen bij de provincie en ik zal er zeker voor zorgen dat het welzijn van onze stad en alle inwoners een primordiale doelstelling is. Als burgemeester moet je je inwoners beschermen en zorgen dat ze veilig en graag wonen in je stad”, klonk het.

“De eed afleggen als burgemeester was een schitterend gevoel”, reageert De Jonge achteraf. “Het was heel emotioneel omdat mijn familie - mijn man, zoon, zus en ouders - mij omringde. Ik neem vandaag de tijd om de kerstdagen die ik door alle drukte niet met mijn familie heb kunnen doorbrengen in te halen.”

De Jonge stelt zich ook kandidaat voor de verkiezingen op 26 mei. Als ze verkozen wordt, wil ze dat federaal of Vlaams mandaat combineren met haar mandaat als burgemeester. “Mocht ik verkozen worden, dan wil ik iets doen aan de ongelijke verdeling van het gemeentefonds, want Ninove is daarin financieel onderbedeeld.”