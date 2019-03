Tania De Jonge is tweede opvolger voor Kamer Claudia Van den Houte

19 maart 2019

Ninove Tania De Jonge, de burgemeester van Ninove, zal als tweede opvolger op de Open Vld-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers staan.

De Jonge liet in januari, op de dag van haar eedaflegging als burgemeester, haar interesse in federale bevoegdheden al optekenen. Ze wil inzetten op thema’s zoals veiligheid, migratie en justitie. Ook haar Ninoofse Open Vld-collega Jan Arijs komt op met de verkiezingen in mei. Hij is de vierde opvolger op de Vlaamse lijst.