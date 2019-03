Tania De Jonge is nieuwe voorzitter van hulpverleningszone Zuid-Oost Claudia Van den Houte

16 maart 2019

13u18 0 Ninove De Ninoofse burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is de nieuwe voorzitter van de hulpverleningszone Zuid-Oost. Dat heeft ze zelf bekend gemaakt via haar Facebookpagina.

De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de brandweerkorpsen van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. De Jonge volgt met haar nieuwe functie Guido De Padt (Open Vld) op, de burgemeester van Geraardsbergen. “Mijn ambitie is blijvend werken aan de snelst adequate hulpverlening voor alle inwoners in de zone, de werking van de zone en al haar personeelsleden versterken en ondersteunen zonder dat de verschillende posten hun identiteit moeten verliezen, iedereen bewust maken van brandpreventie en het belang ervan en nummer 112 en het e-loket actief promoten zodat iedereen weet waar ze terecht kunnen voor onmiddellijke hulpverlening”, aldus De Jonge. “Ik zal alvast mijn best doen voor deze zone, voor al haar medewerkers, haar brandweerlieden en haar ambulanciers. Zij zijn immers onze helden die dag en nacht paraat zijn om onze inwoners te helpen en te beschermen.”