Tania De Jonge is benoemd als burgemeester en legt maandag de eed af voor gouverneur Claudia Van den Houte

24 januari 2019

19u51 2 Ninove Tania De Jonge (Open Vld) zal op maandag 28 januari de eed afleggen als burgemeester van Ninove.

De Jonge was de laatste drie jaar van de vorige legislatuur al burgemeester. Ze is de laatste burgemeester in de provincie Oost-Vlaanderen die de eed nog moet afleggen voor de (waarnemend) gouverneur. In Ninove werd er immers pas op 26 december - een half uur voor de deadline - een coalitie gevormd, nadat Joost Arents (ex-N-VA) in zee ging met Open Vld en Samen. Daarmee werd Forza Ninove, dat 40 procent van de stemmen behaalde, naar de oppositie verwezen.

De Jonge werd op 16 januari benoemd als burgemeester en zal maandag de eed afleggen als burgemeester van Ninove in handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere in Gent.