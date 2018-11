Tania De Jonge en Guy D’haeseleer opnieuw geliefden in ludieke afbeelding op sociale media CVHN

08 november 2018

16u25 10 Ninove Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) en Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar als politici, maar zijn vroeger nog jeugdliefjes geweest. Een ludieke afbeelding op Facebook speelt daar nu op in.

‘Ninoofse Lovestory’ is op de afbeelding te lezen. Er wordt de spot gedreven met het feit dat de politici die nu - letterlijk en figuurlijk - niet meer door dezelfde deur kunnen vroeger elkaars eerste liefje waren. Ze woonden toen op slechts vijftig meter van elkaar en groeiden samen op. “Dat was maar kalverliefde, hoor. Er was een feestje en haar ouders waren niet thuis. We hebben wat alcohol gedronken en er zal wel iets gebeurd zijn”, zei D’haeseleer eerder daarover al in het weekblad Humo.

D’haeseleer en De Jonge schelen in leeftijd ook maar één dag. Ze lagen naast elkaar in de kraamkliniek. Dat de liefde intussen erg is bekoeld, is nog een understatement.