Tania De Jonge en Guy D'haeseleer kop van Jut VERKIEZINGSSTRIJD KLEURT CARNAVALSSTOET CLAUDIA VAN DEN HOUTE

19 februari 2018

02u41 0 Ninove De 58ste carnavalsstoet vond gisteren plaats onder een stralende winterzon. Heel wat carnavalsgroepen dreven de spot met de nakende verkiezingen en de strijd tussen de Ninoofse politici. 'Lotj au stem mor heuren' was dit jaar het thema. Vooral burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) en Guy D'haeseleer (Forza Ninove) waren kop van Jut.

De verkiezingen zijn in aantocht en dat was ook zeer merkbaar in de carnavalsstoet.





Heel wat carnavalsgroepen hadden de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober als onderwerp gekozen. De Ninoofse politiekers waren dan ook vaak terug te vinden op de wagens of in de kostuums tijdens de stoet.





"Wij brengen 'The Voice van Nienof'", vertelt Ann Michiels van carnavalsgroep De Moesjkes. "Guy D'haeseleer en Tania De Jonge staan in de battle ring en strijden om te zien wie het hoogste aantal stemmen krijgt. Zij laten hun stem horen, maar ook de Ninovieters kunnen hun stem laten horen door hun stoel om te draaien.





Het zijn de Ninovieters die kiezen wie er wint", aldus Michiels. Verschillende politici werden uitgebeeld op de wagen van de Moesjkes.





Oorlog vs stierengevecht

Ook op de wagen van Veneir te Naujg waren Ninoofse politiekers te zien, maar daar ging het er nog harder aan toe.





"Wij beelden de verkiezingsstrijd uit als een oorlogsstrijd", zegt Gert Goens. "Guy D'haeseleer zit op een tank. De politiekers van 'Samen' pakken het slimmer aan en vliegen weg met een vliegtuig. Tania De Jonge zit in een tweestrijd en steekt een wortel in het kanon." De carnavalisten van Pips & Co beeldden de Ninoofse verkiezingsstrijd dan weer uit als een Spaans stierengevecht, met Tania De Jonge als matador en Guy D'haeseleer als stier. De carnavalist die als stier was verkleed, gebruikte een fietsje om op de matador af te stormen.





Tejoëter

Carnavalsgroep De Zjielen, die haar 35ste jubileum vierde, refereerde subtieler naar de Ninoofse politiekers.





"We verwijzen met ons thema 'Tejoëter, tejoëter, tejoëter' naar het gekibbel - of theater - op het stadhuis, over de brief van het personeel aan het stadsbestuur en meer", legt Chris Carael, voorzitter van De Zjielen, uit. De carnavalsstoet reed dit jaar voor het eerst langs een nieuw parcours. Het oude parcours was deels aangepast om de spooroverwegen te vermijden. Dat zou de stoet veiliger en vlotter maken. Dat was ook het geval. "Ondanks het feit dat het parcours 700 meter langer was, zijn we een kwartier vroeger dan anders aangekomen aan de tribunes op de Centrumlaan", zegt Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad vzw, die op kop loopt in de stoet.





"De evaluatie gebeurt pas na carnaval."