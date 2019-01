Tal van overtredingen tijdens controle op nieuwjaarsnacht Koen Baten

03 januari 2019

16u23 0 Ninove De politie van Ninove heeft tijdens nieuwjaarsnacht een controle uitgevoerd in Meerbeke en Ninove. In totaal werden er 43 voertuigen gecontroleerd, 16 van hen waren in overtreding. De controles vonden plaats op de Halsesteenweg, Nederwijk en de Albertlaan.

Drie personen werden betrapt onder invloed van drugs. Nog eens vier bestuurders hadden ook te veel gedronken. De politie kon ook vier bestuurders onderscheppen die in het bezit waren van drugs. Op de Nederwijk in Ninove kon de politie ook twee automobilisten staande houden die een verboden wapen bij zich hadden. Op de Halsesteenweg werd een bestuurder gecontroleerd die niet in orde bleek te zijn met de technische keuring. Een automobilist vond het niet nodig om zijn gordel om te doen achter het stuur. Tot slot werd er ook nog een inbreuk vastgesteld bij een taxichauffeur op het personenvervoer.