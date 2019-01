Subsidie van 537.000 euro voor nieuwe speelplaatsen en sportvelden IKORN-scholen Claudia Van den Houte

18 januari 2019

17u26 0 Ninove De scholen van scholengroep IKORN in Ninove ontvangen in totaal een subsidie van 537.000 euro voor onder meer nieuwe speelplaatsen en omgevingswerken. Het PTI krijgt een subsidie van 81.875 euro.

Het Sint-Aloysiuscollege ontvangt een subsidie van 238.920,83 euro voor de aanleg van sportvelden en het plaatsen van afsluitingen. “Het terrein achter de nieuwe sporthal is momenteel nog braakliggend terrein. Daar zullen in de eerste helft van dit jaar sportterreinen worden aangelegd”, vertelt Ivan Schalley van IKORN. Ook de Sint-Aloysius Basisschool krijgt een subsidie voor de heraanleg van haar speelplaats.

In het Heilige Harten Secundair wordt er nieuwe afsluiting geplaatst, gebeuren er rioleringswerken en komt er een luifel - in totaal een subsidie van 110.114,92 euro. In de Heilige Harten Basisschool wordt de afsluiting rond de kleuter- en basisschool vervangen en het grasveld en de groenvoorziening voor de speelplaats heraangelegd.

Voor de Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs Sint-Jorisschool gaat het ook om rioleringswerken en de heraanleg van de speelplaats (subsidie van 36.728,97 euro).

Naast de IKORN-scholen, ontvangt ook het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Ninove een subsidie van 81 875,13 euro. Die middelen dienen volgens het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het plaatsen van aluminiumschrijnwerk.