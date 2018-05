Stuntelige twintiger overvalt apotheek POLITIE SNEL TER PLAATSE, MAAR DADER KAN ONTKOMEN KOEN BATEN

26 mei 2018

02u31 0 Ninove Apothekeres Leen Geeroms (37) en Stefanie Persoons (27) zijn donderdagmiddag overvallen door een jonge twintiger. De eigenares werd bedreigd met een pistool en gaf de inhoud van de kassa mee. De assistente kon de politie bellen, maar zij konden de dader niet vatten.

De apotheek op de Denderhoutembaan in Ninove bestaat al dertig jaar, maar vijf jaar geleden nam Leen de zaak over. Nooit waren er problemen. Tot donderdagnamiddag een jonge twintiger met bivakmuts de zaak binnenkwam met een pistool. Hij zei heel weinig, maar de boodschap was duidelijk, hij wou geld. Kort daarvoor werd de jongeman, zonder bivakmuts, opgemerkt door de sauna schuin over de apotheek. "Ik zag hem zijn bromfiets hier parkeren. Hij droeg zwarte kledij en zag er onverzorgd uit. Hij keek hier door het raam naar binnen, daarom dacht ik eerst dat hij hier zijn slag wilde slaan", vertelt de eigenares, die liever anoniem blijft.





Rustig moment

De jongeman bedacht zich en stak de straat over. Hij keek door het raam van de apotheek en enkele seconden later sloeg hij zijn slag. "Het was net een rustig moment in de zaak. Ik lachte eerst nog vriendelijk, maar dan merkte ik zijn bivakmuts en wapen op. Ik wist op dat moment niet meer wat er gebeurde. Ik deed gewoon de kassa open en begon hem het geld te geven", klinkt het. "Of het wapen echt was weet ik niet. De jongeman was blank, sprak Nederlands maar zei niet veel. Hij was ook nogal stuntelig, want hij liet enkele briefjes van 10 en 20 euro vallen en zei dat ik deze mocht houden. Daarna vertrok hij uit de winkel en liep hij richting Lindendreef waar hij op de vlucht sloeg met zijn bromfiets."





Dader ontsnapt

De assistente van Leen was in de bereidingsruimte bezig en was niet zichtbaar voor de overvaller. Zij belde de politie, maar kon niets zeggen om haar niet te verraden. "Ze waren heel snel ter plaatse, want toen hij nog maar net was vertrokken, kwamen ze hier al aan. Hij vluchtte richting de Lindendreef en werd achternagezeten door de politie, maar kon ontkomen in een baantje waar geen auto's kunnen rijden", zegt Leen.





Beide dames waren erg aangeslagen door de overval, maar besloten toch direct weer aan het werk te gaan. "We hebben onze zaak een uurtje gesloten om een verklaring af te leggen bij de politie." Het is de eerste keer dat ze zoiets meemaken. "Uiteraard waren we geschrokken. Je weet dat het misschien ooit wel eens kan gebeuren, maar je staat er verder niet bij stil. We willen gewoon aan de slag blijven en dit zo snel mogelijk vergeten", besluit Leen. Het parket is een opsporingsonderzoek gestart, maar kan niet meer informatie kwijt over de zaak.