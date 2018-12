Straffen tot veertig maanden voor drugsdealers Nele Dooms

18 december 2018

16u29 0 Ninove De Dendermondse rechtbank veroordeelde de leden van een bende drugsdealers actief in Ninove en omgeving. Er werden celstraffen van één jaar tot veertig maanden uitgesproken en boetes van 8.000 euro. Tien beklaagden stonden terecht. Twee van hen waren een koppel met een kindje van drie jaar.

De betrokkenen hielden er een handel in speed en heroïne op na. Het gerecht kwam hen op het spoor na een aangifte van een diefstal van geweld in februari 2018. Die bleek zich af te spelen in het drugsmilieu. “We startten een telefoontap op en ontdekten zo een grote georganiseerde handel in speed en heroïne”, vertelde de openbaar aanklager. “Bij huiszoekingen werden allerlei drugsgerelateerde spullen in beslag genomen.”

Spilfiguren van de bende bleken Christop M. (34) en Kelly B. (30) uit Ninove. Vanuit hun woning zetten ze de drugshandel op en werkten ze met subdealers om de speed en heroïne bij afnemers te krijgen. Het netwerk strekte zich uit tot Ronse. De rechtbank tilde er enorm zwaar aan dat M. en K. dealden en gebruikten, terwijl ze een kindje van amper 3 jaar oud in huis hadden en wees het koppel op de onverantwoorde en gevaarlijke situatie.

M. zou minstens 22 kilogram drugs verkocht hebben. De rechter verklaarde voor hem 7.500 euro verbeurd. Dat zou hij aan de drugshandel verdiend hebben.