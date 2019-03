Stormweer en regen, maar carnavalisten gaan door Claudia Van den Houte

10 maart 2019

22u44 0 Ninove Een kleurrijke en originele stoet ging zondag door de Ninoofse straten. Het weer kon niet slechter, maar de carnavalisten verbeten de harde wind en de regen. Er werd opvallend weinig gelachen met de politiek, op hier en daar een losse groep na.

Carnaval Ninove had het weer dit jaar allesbehalve mee. In de meeste gemeenten werd de carnavalsstoet zondag afgelast door de storm, maar de Ninoofse stoet ging toch door, weliswaar onder strenge veiligheidsmaatregelen: het parcours werd ingekort, de mechanismen van de praalwagens moesten in de laagste stand en de carnavalisten mochten niet op de wagens staan. De stoet vertrok ook een uur later, wanneer de wind wat meer was gaan liggen. “We hebben het parcours eerst glas- en dakpannenvrij laten maken vooraleer de stoet mocht vertrekken”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Dat was nodig, want nog voor de stoet van start ging, waren er in het stadscentrum op verschillende plaatsen al dakpannen losgekomen. In de Stationsstraat, waar de stoet moest passeren, was er ook al glas losgekomen van de ramen van een appartement en in de Centrumlaan kwam een balustrade naar beneden.

Dansje aangeleerd

Iets voor 15 uur vertrok de stoet dan toch in de Nederwijk. “Om 10 uur hebben we nog een dansje moeten aanleren, want normaal zouden we allemaal op onze praalwagen staan”, vertelt Manu Geeroms van Nie Geweun. “Carnaval is niet hetzelfde op deze manier. Ik snap de maatregelen wel: je mag met geen mensenlevens spelen. Maar niemand zal honderd procent kunnen brengen wat ze van plan waren.”

We hebben in de voormiddag nog een dansje moeten aanleren, want normaal zouden we allemaal op onze praalwagen staan Manu Geeroms van Nie Geweun

Mario Nuyts, voormalig prins ‘Notjes’, hoopt dat de carnavalsstoet toch positief werd beleefd. “Zoveel mensen hebben maandenlang hard aan hun wagen gewerkt. Groepen hebben uitgekiende mechanismen in elkaar gestoken die ze nu amper kunnen doen werken. Ik denk dat het de eerste keer is dat dit gebeurt. De groepen verdienen dit niet. Er is niets aan te doen, maar we gaan door.” Verschillende wagens liepen wel wat schade op door de wind.

Weinig chocomousse

De carnavalsgroepen waren origineel in hun onderwerpen, die heel variërend waren. De woelige periode in de Ninoofse politiek kwam amper aan bod in de stoet. Weinig chocomousse in tegenstelling tot in de Aalsterse carnavalsstoet, op hier en daar een losse groep na, die een Afrikaan in de kookpot stak, of de zwarte ‘gendarmerie và Guy’. Ook onder meer Joost Arents en burgemeester Tania De Jonge waren wel eens mikpunt van spot. Er werd ook gelachen met de nieuwjaarsreceptie die de stad Ninove had afgelast uit veiligheidsoverwegingen.

Helemaal in het thema van carnaval Ninove dit jaar ‘Goed op dreef’ kwamen ook de grote werken in de Dreefstraat aan bod en zowel vaste groep Veneir Te Naujg als een losse groep plaatsten de Ninoofse Cinema Central in de kijker, die dit jaar honderd jaar bestaat.