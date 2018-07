Stomme film en muzikale clowns op 'De Donderdagen' Claudia Van den Houte

29 juli 2018

Circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' brengt deze week twee internationale voorstellingen naar het centrum van Ninove.

'Cliffhanger' is een voorstelling van het Britse 'Bash Street Theatre' die draait rond de stomme film. Denk maar aan omvallende muren, ontsnapte gevangenen, rozen bij het ontbijt, woeste achtervolgingen tussen agenten en boeven, en live pianomuziek. De voorstelling vindt donderdag 2 augustus om 20 uur plaats op de Graanmarkt.

Voor de tweede voorstelling komen de Duitse muzikale clowns 'The Bombastics' met hun show 'This is the Bombastics, Yeah!' naar Ninove. Muziek en lachen staan centraal tijdens deze voorstelling die om 21 uur te zien is op het Oudstrijdersplein.

'De Donderdagen' brengt elke donderdag van juli en augustus circus- en straattheatervoorstellingen in Ninove. De voorstellingen zijn gratis.