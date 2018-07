Stielmannen vieren start bouwverlof Claudia Van den Houte

14 juli 2018

Op de OCMW-site in Ninove hebben heel wat mensen de start van het bouwverlof afgetrapt met een feestje. In 'Garden of Eden' vond vrijdagavond voor het eerst een afterwork party voor stielmannen plaats. Die ging al in de namiddag van start en duurde tot in de vroege uurtjes. Sommige stielmannen waren op de vraag van de organisatoren ingegaan om in werkmanskledij naar het feestje te komen. Toch was het niet alleen een feestje voor bouwvakkers of -vaksters. Iedereen was welkom om mee te feesten.