Steegje kleurt opvallend groen ondanks droogte Claudia Van den Houte

02 augustus 2018

16u43 1 Ninove Het steegje tussen de Bleekstraat en de Geraardsbergsestraat kleurt opvallend groen door onkruid.

Door de hitte van de voorbije twee weken is veel groen nochtans uitgedroogd. Veel tuinen en weiden staan er dezer dagen eerder bruin dan groen bij. "Dat steegje is inderdaad nog zowat het enige dat nog groen staat. Misschien komt het omdat het voor het grootste deel in de schaduw ligt. Het krijgt bijna geen zonlicht, zodat het er vochtig genoeg blijft. Het steegje wordt telkens om de twee à drie maanden aangepakt door onze personeelsleden, die met een karretje te voet op pad gaan. Het stond dan ook op de planning. Volgende week is het onkruid zeker weg", zegt schepen van Personeel Paul De Schepper (Samen/CD&V).