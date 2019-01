Steeds meer stadsgebouwen sluiten vroeger voor ‘Mars voor Democratie’ Claudia Van den Houte

02 januari 2019

14u43 0 Ninove Behalve het stadhuis zullen er nog meer stadsgebouwen vroeger de deuren sluiten donderdagavond, naar aanleiding van de ‘Mars voor Democratie’ in Ninove. De wekelijkse avondopening op donderdag wordt afgelast.

De stad Ninove neemt heel wat voorzorgsmaatregelen voor de ‘Mars voor Democratie’ van donderdagavond. Dan wordt de nieuwe gemeenteraad in Ninove geïnstalleerd. Onder meer Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en Voorpost plannen een betoging en Guy D’haeseleer van Forza Ninove steunt het initiatief. Eerder was al bekend dat de lokale politie van Ninove de steun krijgt van de federale politie, dat de stad de inwoners die in het centrum van de stad wonen en waar er glasophaling is op vrijdag 4 januari, vraagt om het glas pas vrijdagochtend buiten te zetten en dat het Ninia Shopping Center een uur vroeger sluit donderdag, om 19 uur.

Nu maakt de stad ook bekend dat er nog meer stadsdiensten vroeger zullen sluiten. De technische dienst (inclusief de uitleendienst), het OCMW, het toeristisch centrum, het oud stadhuis en de bibliotheek zullen uitzonderlijk om 16 uur sluiten. De meeste stadsdiensten hebben op donderdag een avondopening van 16 uur tot 19.45 uur. De bibliotheek is donderdag normaal van 13 uur tot 17 uur open. De avondopeningen worden morgenavond echter afgelast. Het stadhuis en het gebouw van Fedimmo in de Bevrijdingslaan sluiten om 12 uur. Ze zijn wel telefonisch bereikbaar tot 16 uur.

De ‘Mars voor de Democratie’ vindt plaats uit ongenoegen over de nieuwe coalitie die werd gevormd met Open Vld, Samen en Joost Arents (ex-N-VA). Forza Ninove, de partij van Guy D’haeseleer, zal ondanks een monsterscore van 40 procent van de stemmen, niet meebesturen.