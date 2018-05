Ste.-Cecilia houdt Flierenfluiterfestival 31 mei 2018

De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Meerbeke organiseert van vrijdag tot en met zondag opnieuw het Flierenfluiterfestival.





Dat start met een grote algemene quiz op vrijdagavond. Inschrijven kan nog via www.cecilia-meerbeke.be. Op zaterdagavond zijn er vanaf 18 uur optredens van Werner, Fun Yards en De Kasseiderockers. Op zondag 3 juni is er vanaf 11.30 uur een barbecue, verzorgd door slagerij Jos, met livemuziek. Deelnemen aan de BBQ kan met kaarten die in voorverkoop te verkrijgen zijn bij alle muzikanten en in café Oud Withuis. Aansluitend zijn er dan (gast)optredens. De Jartellen geven om 14.30 uur de aftrap. Vanaf 16 uur treedt instaporkest 'Taccatino' op, gevolgd door optredens van jeugdharmonie 'Taccato', K.H. Ste.-Cecilia met Bram & Lennert onder leiding van dirigent Bart Van Beneden, Bram & Lennert zelf en Vrijspel.





Alles is gratis en vindt plaats onder een grote tent op de parking tegenover café Oud Withuis in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke, sinds jaar en dag het repetitielokaal van Ste.-Cecilia. (CVHN)