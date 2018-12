Stapt Samen van keuze voor oppositie af? Claudia Van den Houte

03 december 2018

23u55 0 Ninove Samen heeft aangegeven om open te staan voor gesprekken met Open Vld. Die laatste partij zei afgelopen weekend het initiatief te zullen nemen om gesprekken op te starten.

Open Vld had Guy D’haeseleer van Forza Ninove tot 1 december de tijd gegeven om een bestuursmeerderheid te vormen en bevestigde na het verstrijken van die deadline zelf het initiatief te zullen nemen om een meerderheid op de been proberen te brengen. Aangezien Open Vld niet in zee wil gaan met Forza, heeft ze zowel Samen als N-VA nodig om een meerderheid te kunnen vormen, maar beide partijen gaven al aan voor oppositie te kiezen.

N-VA blijft bij die keuze, maar Samen laat nu een opening om toch mee te besturen. “Volgens mij kunnen wij alleen zowel onze medekandidaten als onze achterban overtuigen om van die voorkeur af te stappen als we echt naar een beleid gaan dat durft keuzes te maken en dat niet meer zomaar verder borrelt op wat er deze voorbije legislatuur gebeurd is”, vertelt Veerle Cosyns (Samen) op TV Oost.

Open Vld liet het voorbije weekend ook al weten een startnota te hebben voorbereid waarin punten weer te vinden zijn van alle partijen, ook die van Forza.