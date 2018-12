Stapt Samen van keuze voor oppositie af? “Dat zal moeilijk worden” Claudia Van den Houte

04 december 2018

10u00 4 Ninove Samen lijkt open te staan voor gesprekken met Open Vld. Die laatste partij zei afgelopen weekend het initiatief te zullen nemen om gesprekken op te starten. “Oppositie blijft onze voorkeur. Als we daar al zouden van af stappen, dan moet het helemaal anders”, aldus Veerle Cosyns (Samen). “Guy D’haeseleer heeft nog geen ernstige poging gedaan om een bestuur te vormen.”

Open Vld had Guy D’haeseleer van Forza Ninove tot 1 december de tijd gegeven om een bestuursmeerderheid te vormen en bevestigde na het verstrijken van die deadline zelf het initiatief te zullen nemen om een meerderheid op de been proberen te brengen. Ze heeft al een startnota opgesteld. Aangezien Open Vld niet in zee wil gaan met Forza, heeft ze zowel Samen als N-VA nodig om een meerderheid te kunnen vormen, maar beide partijen gaven al aan voor oppositie te kiezen.

N-VA blijft bij die keuze. Ook Samen behoudt haar voorkeur om in oppositie te gaan. “Het zal moeilijk worden om van die voorkeur af te stappen”, zegt Veerle Cosyns (Samen). “We hebben nog geen uitnodiging van Open Vld ontvangen. Wanneer we die krijgen, dan zal ik daarvoor eerst goedkeuring vragen aan ons bestuur en medekandidaten. We zijn altijd bereid om te luisteren, maar het wordt heel moeilijk om af te stappen van onze voorkeur. Dan zouden we naar een beleid moeten gaan dat keuzes durft maken. Een bestuur met Samen kan geen Forza-light bestuur worden maar kan enkel indien duidelijke keuzes gemaakt worden.”

Andere keuzes dan die van Forza, welteverstaan. “Ik denk dat er heel wat kiezers vooral voor Forza hebben gekozen omdat Forza keuzes durft maken. Mensen voelen zich uitgesloten en niet betrokken. Er zijn maar twee keuzes: ofwel een bestuur met Forza op basis van uitsluiting, ofwel een bestuur zonder Forza met een duidelijke keuze voor betrokkenheid en solidariteit”, aldus Cosyns.

Volgens Cosyns heeft Guy D’haeseleer nog niet genoeg inspanningen gedaan om een bestuursmeerderheid te vormen. “Bij mijn weten heeft geen enkele partij een uitnodiging ontvangen en heeft hij ook nog aan niemand waarmee hij wil praten een onderhandelingsnota bezorgd waarin hij duidelijk maakt wat hij precies wil in Ninove. De bal blijft dus voor ons in het kamp van D’haeseleer liggen, die nog geen ernstige poging gedaan heeft om daadwerkelijk een bestuur te vormen.”

“Zowel Samen als Open Vld hebben onmiddellijk na de verkiezingen gezegd dat ze niet met Forza zullen praten, dan moeten ze ook niet verwachten dat ik een nota ga opsturen”, reageert Guy D’haeseleer (Forza Ninove). “Dit is een opgezet nummertje. Met links zal ik trouwens nooit besturen. Als Open Vld zegt met ons aan tafel te willen zitten, dan kunnen ze een nota krijgen. Veel Open Vld-kiezers vinden dat hun partij met Forza mee moet besturen. Ook het overgrote deel van de N-VA-kiezers vindt dat.”

“Ik laat mij door Open Vld overigens geen deadline opleggen. Mijn enigste deadlines zijn de eerste twee gemeenteraden in januari. Ik ben voortdurend bezig, maar ik communiceer er niet over omdat het al delicaat genoeg ligt. Gezien de verkiezingsuitslag zouden Open Vld en Samen vooral nederig moeten zijn. Ik kan me ook niet inbeelden dat N-VA deze coalitie zou redden.”