Stakingspiket vakbondsafgevaardigden op Ninoofs industrieterrein, maar weinig hinder bij bedrijven Claudia Van den Houte

13 februari 2019

11u30 0 Ninove In het industriepark Nederwijk-Oost, Pamelstraat-Oost in Ninove stond er woensdagochtend een stakingspiket van vakbondafgevaardigden van het ACV en ACLVB ter hoogte van het distributiecentrum van Delhaize.

Bij de bedrijven zelf was er weinig hinder, behalve voor Delhaize dan. “Het zijn vooral wij, de vakbondsafgevaardigden bij Refresco, die staken. We hebben er bewust voor gekozen om het bedrijf niet helemaal stil te leggen”, vertelt vakbondsafgevaardigde Denny Imbo (ACV). “We zijn met een twintigtal afgevaardigden en een aantal gewone werknemers, in totaal zo’n dertig tot veertig mensen, schat ik. We houden deze actie onder meer omwille van de loonnormwet die de lonen bevriest. Men wil een stijging van maximaal 0,8 procent, maar als je naar de winsten kijkt die bedrijven maken, dan kun je niet anders dan je daar vragen bij stellen. We zien de werkdruk toenemen en mensen moeten steeds meer overuren maken. Het gezond verstand moet eens te binnen schieten dat dit niet haalbaar is.”