Stadsgids krijgt carnavalsmasker van eigen hoofd Claudia Van den Houte

19 februari 2019

12u27 1 Ninove Stadsgids en toerismeconsulent Danny De Saedeleer van de dienst toerisme in Ninove heeft een masker van zijn eigen hoofd ontvangen van carnavalsgroep Van ’t Alverdrau Donker.

De groep had van Danny De Saedeleer vorig jaar het thema gemaakt van hun praalwagen in de stoet. Het was voor Danny even schrikken toen hij dat via sociale media vernam, maar na een toelichting door de groep tijdens de doop van hun praalwagen, werd duidelijk dat hij zich niet ongerust hoefde te maken. Carnavalsgroep Van ’t Alverdrau Donker behaalde uiteindelijk met de uitvoering van hun thema ‘Al wie Danny lestert, wert gienen Ninovieter’ een mooie zesde plaats in de categorie ‘groepen met praalwagen’. De groep had beloofd een masker aan Danny te schenken als aandenken en maakte die belofte nu dus waar. Hij ontving het masker in de hospitaalkapel in de Burchtstraat, waar de dienst toerisme sinds twee jaar is gevestigd.