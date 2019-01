Stadsfotograaf Niels Hemmeryckx brengt fotoboek over uit IJslandse natuurwonderen Claudia Van den Houte

22u08 0 Ninove Niels Hemmeryckx, tot voor kort één van de stadsfotografen van Ninove, brengt een fotoboek over IJsland uit.

Hemmeryckx, die ook docent fotografie is, was één van de vier stadsfotografen tot eind vorig jaar, toen het project op zijn einde liep. Hij maakte de foto’s voor zijn eerste fotoboek met als titel ‘Wild but subdued’ twee jaar geleden tijdens een roadtrip door IJsland. “Het is een land dat de mooiste en wildste wonderen der natuur bevat”, aldus Hemmeryckx. “Vulkanen, watervallen, ijsschotsen, rotsen, ruwe zee en toch geeft het land het gevoel rustig en ingetogen te zijn. Er heerst een bepaalde rust en mystiek. De mensen zijn ingetogen en omarmen de natuur in plaats van tegen de natuurverschijnselen te vechten. ‘Wild but subdued’ betekent dan ook letterlijk ‘wild maar ingetogen’.” Het boek bevat enkele pagina’s tekst maar, de focus ligt op mooie natuurfoto’s van de natuurwonderen die IJsland te bieden heeft.

Hemmeryckx verkoopt het boek zonder winst aan de drukprijs van 42 euro exclusief verzendingskosten. Het is vanaf 5 februari te koop via www.hemmeryckx.com/books/.