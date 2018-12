Stadscentrum bruist tijdens ‘Ninove Wintert’ Tal van activiteiten tijdens de eindejaarsperiode: van ‘Bake Off Ninof’ tot knuffelen met Vlokje de ijsbeer Claudia Van den Houte

06 december 2018

20u13 4 Ninove Sinterklaas is nog maar net terug naar Spanje, maar in het stadscentrum van Ninove hangt de kerstverlichting al even op en heerst er al een gezellige kerstsfeer. Die zal alleen nog maar toenemen, met de talrijke activiteiten in binnenstad onder de noemer ‘Ninove Wintert’. Wij lijsten de leukste activiteiten op.

♦ Bake Off Ninof

Een wedstrijd in cake en taart bakken. De bibliotheek bezorgt de deelnemers op voorhand een recept van een kerststronk en -taart als leidraad. Ze zijn niet verplicht om het recept te volgen, maar zijn volledig vrij. De enige regel is dat het een kerststronk of -taart moet zijn. Het bakken zelf gebeurt niet in de bib, maar thuis. Bezoekers en proevers zijn op zaterdag 15 december om 11 uur welkom in het Leescafé van de bib. Een jury beslist wie er wint. Inschrijven voor de bakwedstrijd kan via bib@ninove.be.

♦ Knuffelen met Vlokje de ijsbeer

Vlokje de ijsbeer en zijn wintervrouwtje komen speciaal voor ‘Ninove Wintert’ naar de stad. Je kan samen met Vlokje op de foto of hem knuffelen. Dat heeft hij graag en dat zie je dan soms ook: hij bibbert dan van plezier. Vlokje is op zaterdag 15 december van 14 uur tot 17 uur te vinden op het pleintje voor het oud stadhuis.

♦ Vuurparade

De Vuurmeesters brengen op zaterdag 15 december een vuurparade in de straten van Ninove. Met live akoestische muziek van gipsyband Djurdejevak, spectaculaire kostuums en een originele enscenering wordt de vuurparade een spektakel van de bovenste plank. De vuurparade start om 20.30 uur in de Bevrijdingslaan (ter hoogte van de post) en trekt via de Onderwijslaan naar de Burchtstraat.

♦ Winterse workshops

Stadslabo KAAi houdt twee workshops in het oud stadhuis. In de workshop ‘KAAi ZEEflab’ kun je met de mobiele KAAi-zeefdrukinstallatie je eigen totebag bedrukken met een leuk berenmotief. In ‘KAAido’ personaliseer je je inpakpapier en maak je een leuke cadeauverpakking. De workshops vinden op zaterdag 15 en zondag 16 december van 14 uur tot 17 uur uur plaats.

♦ Winterbar

Op het Oudstrijdersplein staat er in het feestweekend van 14 tot 16 december een winterbar. Je drinkt er een een drankje in een op en top winterse sfeer. De winterbar is open op vrijdag 14 december tot 21 uur, op zaterdag 15 december tot 22 uur en op zondag 16 december tot 18 uur.

♦ Concert ‘Winter Wonderland’

De afdeling Jazz Pop Rock van de Academie Ninove brengt het concert ‘Winter Wonderland’ ten voordele van Music for Life op woensdag 19 december om 20 uur in cc De Plomblom. Kaarten kosten 8 euro (1 euro voor kinderen -12 jaar en de leerlingen van de academie) en zijn te verkrijgen via 054/34.10.01 of www.ccdeplomblom.org/tickets.

♦ Kerstshoppen

De winkels in de binnenstad én in het Ninia Shopping Center zijn op zondag 16, 23 en 30 december open. In de binnenstad van 14 uur tot 18 uur, in Ninia van 10 uur tot 18 uur. In de binnenstad zijn de winkels op vrijdag 14 december open tot 20 uur. In Ninia kan je je cadeautjes gratis laten inpakken tussen 15 en 31 december. De wekelijkse markt van 25 december en 1 januari wordt verschoven naar zondag 23 en 30 december van 8 uur tot 12 uur.

♦ Winterkermis

De kermisattracties worden in een gezellig winters kleedje gestoken en je kan van winterse lekkernijen genieten op het pleintje aan de Kaardeloodstraat. De winterkermis staat opgesteld van 14 december tot 6 januari.