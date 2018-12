Stadsbestuur weigert bouwvergunning voor winkelcentrum Ninouter Claudia Van den Houte

07 december 2018

20u20 2 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur heeft geweigerd om een bouwvergunning toe te kennen voor het winkelcentrum Ninouter langs de Brakelsesteenweg in Outer.

Het stadsbestuur is al langer gekant tegen de komst van het retailpark. Het vreest dat het winkelcentrum tot nog meer fileleed zal leiden op de nu al verzadigde Brakelsesteenweg. Het bestuur heeft al een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lopen tegen de vergunning van de wegenwerken die gepland zijn in de aanloop naar de komst van Ninouter. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) zegt eerst die uitspraak te willen afwachten. “Als de vergunning voor de wegenwerken wordt vernietigd, is de ontsluiting van het retailcentrum niet langer gegarandeerd en komt heel het project op losse schroeven te staan. We verwachten de uitspraak rond januari. Het is dus geen goed idee om nu een vergunning af te leveren voor het winkelcentrum zelf.” Volgens Vande Winkel werd de vergunning voor de wegenwerken onwettig afgeleverd. “We hebben een sterke procedure en hebben er goede hoop op dat de vergunning zal worden vernietigd.”

Jan Du Bois van Mitiska, projectontwikkelaar van Ninouter, betreurt de beslissing van de stad. “De procedure tegen de vergunning voor de wegenwerken is niet opschortend en verhindert niet dat de werken kunnen starten. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de start van de werken in januari”, aldus Du Bois. “Wat de bouwvergunning voor het retailpark zelf betreft, gaan we in beroep bij de provincie. Aangezien die jaren geleden al besliste dat er op die plaats handelszaken mogen komen, verwachten we dat de provincie de bouwvergunning toekent. Maar we verliezen hiermee veel tijd en geld en de stad ook. We hopen dat als er een nieuw stadsbestuur komt, het positiever tegenover ons project zal staan.”