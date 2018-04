Stad zoekt dansers voor de 'dansketting' 07 april 2018

Ninove is op zoek naar dansers voor een 'dansketting'. Danspunt, het steunpunt voor dans en beweging, nodigde alle steden en gemeenten uit om op 28 april, Dag van de Dans, een lokale 'dansketting' op te zetten.





De dansketting is een feestelijke optocht van dansers door de straten van de stad. De dansers banen zich een weg door de gekende en minder gekende plekjes van de stad. Dat alles gebeurt op een eenvoudige choreografie, repetitief uit te voeren in een ketting. Er is begeleiding door livemuzikanten, in Ninove zijn dat muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Meerbeke.





De Ninoofse 'dansketting' verzamelt op zaterdag 28 april om 15 uur aan Jeugdcentrum 'De Kuip' op het Dr. Hemerijckxplein. Er wordt eerst een uurtje geoefend onder leiding van een danscoach van Danspunt. Om 16 uur trekt de dansketting zich op gang om na een uurtje te eindigen op het Oudstrijdersplein.





