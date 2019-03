Stad wil stationsgebouw Okegem openbaar verkopen Claudia Van den Houte

22 maart 2019

18u41 1 Ninove De stad Ninove is van plan om het stationsgebouw van Okegem, een beschermd monument, openbaar te verkopen.

De gemeenteraad moet daarover volgende week donderdag beslissen. Het gebouw is eigendom van de stad Ninove en werd in 1895 gebouwd. De loketten gingen in 1993 dicht, waarna het pand jaren leegstond. In 2013 werd het een restaurant, maar volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) staat het intussen opnieuw leeg. “We willen het verkopen omdat het geen kernopdracht is van de stad om private uitbating te doen”, zegt De Jonge. “We kunnen niet klagen van de huurder, maar vinden het wel jammer dat zo’n mooi gebouw leegstaat. Als we het verkopen, dan kan er een mooi project in de plaats komen. We denken wel dat er geïnteresseerden zullen zijn om er iets moois te beginnen. Dat zou een meerwaarde zijn voor het dorp.”

Omdat het gebouw is beschermd als monument mogen er geen aanpassingen gebeuren. Ook de te hoge kosten zouden hebben meegespeeld. Het pand wordt geschat op 179.000 euro. Dat is ook de minimale verkoopprijs die wordt voorgesteld.