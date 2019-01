Stad wil medewerkers aanzetten om mee te doen met Tournée Minérale Claudia Van den Houte

31 januari 2019

15u36 0 Ninove De stad Ninove heeft haar medewerkers opgeroepen om zich in te schrijven voor Tournée Minérale. Ze hoopt ook de gemeenteraadsleden te kunnen motiveren om mee te doen.

De Tournée Minérale-campagne van De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker roept op om in februari 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. “De medewerkers en raadsleden die de uitdaging aangaan en die tot een goed einde brengen, ontvangen een alcoholvrije beloning”, zegt schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Ook onder de carnavalsgroepen loopt een wedstrijd: wie tijdens het carnavalsjaar op één van zijn activiteiten een mocktail maakt, maakt kans op een prijs van 150 euro.”

De stad roept alle Ninovieters op om zich in te schrijven. Via www.tourneeminerale.be kan je je inschrijven bij het team Stad Ninove. Als beloning voor je inschrijving kan je bij het team welzijn van het Sociaal Huis (Bevrijdingslaan 7) een Tournée Minérale-gadget afhalen. “Inspireer anderen en post via sociale media foto’s van je alcoholvrij alternatief met #ninovealcoholvrij2019", klinkt het nog.