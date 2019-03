Stad weigert vergunning toe te kennen voor evenementenhal Cloë Claudia Van den Houte

01 maart 2019

17u01 0 Ninove De stad Ninove zal een vergunning weigeren voor een evenementenhal in de hal van Cloë op de Ring West-Merellaan in Ninove.

Al zes jaar lang vinden er af en toe evenementen plaats in de bedrijfshal van Cloë langs de Merellaan. Momenteel worden er maximum tien evenementen per jaar georganiseerd, maar als de vergunning die werd ingediend, goedgekeurd zou worden, kunnen dat er veel meer worden. De buurtbewoners vreesden voor geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen als er nog meer evenementen zouden mogen plaatsvinden. Ze dienden bezwaren in en voerden een petitie.

Gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) vroeg op de gemeenteraad van donderdagavond naar standpunt van de stad. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Omgeving Katie Coppens (Samen/sp.a) verklaarde dat de aanvraag voor een evenementenhal in de hal van Cloë niet vergunbaar is. “Zo’n aanvraag wordt eerst op de wettelijkheid onderzocht. De aanvraag blijkt wettelijk op drie punten niet in orde te zijn”, aldus Coppens. “Zo laat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) niet toe dat er een evenementenhal wordt opgericht in de betrokken zone en vereist het RUP een groenbuffer van 10 meter. Tot slot is de parkeerproblematiek onvoldoende uitgeklaard en ontbreekt een vervoersplan. De vergunning kan dus niet afgeleverd worden.”

De buurtbewoners reageren tevreden: “Als dat waar is, is het heel goed nieuws en een grote opluchting. Tijdens het weekend van de prinsaanstelling was er weer heel wat lawaai, maar als het maar één keer per jaar is overleven we dat wel”, klinkt het.

Coppens benadrukt ook dat de bekommernissen van de buurt tegenover het project bij het bestuur gekend zijn en dat er rekening mee gehouden zal worden, ook bij een toekomstige aanvraag. “Indien er een nieuwe aanvraag binnenkomt zullen we die opnieuw correct en rekening houdend met de belangen van de buurt beoordelen.” De eigenaar van de hal wenste liever niet te reageren.