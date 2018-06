Stad voert snelheidszones in 23 juni 2018

De stad Ninove begint met de invoering van de al aangekondigde snelheidszones in heel Groot-Ninove. Alleen op gewestwegen zal er nog 70 km per uur gereden mogen worden. In dorpskernen, woonwijken en schoolomgevingen geldt er binnenkort een zone 30 en op de andere gemeentewegen een zone 50. "Dit maakt een einde aan het lappendeken van snelheidsregimes", zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). "Vooral in de dorpskernen verhogen we hiermee de veiligheid. Onder meer in Pollare en Lieferinge was er nog geen zone 30." De snelheidszones waren voer voor discussie op de gemeenteraad. Sommige raadsleden vonden de invoering van een zone 30 op sommige plaatsen overbodig. Gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) vond dat de grenzen van de verschillende zones fysiek herkenbaar moeten worden gemaakt. "Als er alleen met borden wordt gewerkt, zal dat verwarring zaaien." Ook binnen de eigen meerderheid was er kritiek. Zo vroegen gemeenteraadslid en oud-burgemeester Michel Casteur (Open Vld) en gemeenteraadslid en oud-schepen Freddy Van Eeckhout (CD&V) het dossier uit te stellen naar een volgende gemeenteraad. De zitting werd even geschorst, maar daarna werd de invoering van de zones toch goedgekeurd. De gemeenteraadsleden kunnen wel nog tot 5 juli opmerkingen insturen. De zones worden in de loop van augustus en september geleidelijk ingevoerd. (CVHN)