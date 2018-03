Stad treedt toe tot Statiegeldalliantie 30 maart 2018

02u45 0 Ninove De stad Ninove treedt toe tot de Statiegeldalliantie, een alliantie van organisaties, steden en gemeenten die de regering ertoe wil aanzetten statiegeld in te voeren op petflessen en blikjes om zwerfvuil aan te pakken.

De toetreding zorgde voor een lange discussie op de gemeenteraad. "Het voorstel van Ovam is dat er per blikje 25 cent meer zou worden betaald en dat je die extra kost terugkrijgt als je je blikje of petflesje terug naar de winkel brengt", legt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) uit. "Dankzij het statiegeldsysteem kan de belastingbetaler jaarlijks tot 21 miljoen euro besparen. Daarnaast is er ook de economische kost voor onze landbouwers, die op 4 à 6 miljoen begroot wordt. Laten we ook niet vergeten dat dit vuil uiteindelijk in onze voedselketen terechtkomt."





Discussie

Op de gemeenteraad was er discussie over de toetreding. Onder meer gemeenteraadslid en oud-burgemeester Michel Casteur (Open Vld) en gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) zagen statiegeld niet als de oplossing tegen zwerfvuil. Uiteindelijk werd een amendement van raadslid Annelies Van Den Neucker (Open Vld) op het voorstel goedgekeurd dat stelt dat er aan minister Joke Schauvliege zal gevraagd worden om een globaal plan tegen zwerfvuil op te maken waar statiegeld deel van uitmaakt. Vande Winkel is blij met de goedkeuring. "De klachten over zwerfvuil zijn de laatste jaren enorm toegenomen en de burger is het zwerfvuil in onze straten, wijken en dorpen meer dan beu."





(CVHN)