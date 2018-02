Stad telt twee nieuwe BIN's 06 februari 2018

02u35 0

Ninove heeft er twee nieuwe BIN's bij. Binnenlandse Zaken keurde vorig maand de BIN's 'Doornkwartier' en 'Okegem' goed. Eerder werden er al zes BIN's opgericht in Ninove: Winnik Oost en West, Meerbeke 1, Park, Pollare en Appelterre. Een BIN of 'BuurtInformatieNetwerk' is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, de lokale politie en het stadsbestuur. Wanneer iemand iets opmerkt in de buurt, wordt de politie verwittigd via het noodnummer 101. Is de melding verontrustend, dan stuurt de politie een sms-bericht naar de aangesloten leden van het BIN. Zo wil het BIN de veiligheid in de buurt verhogen door de inwoners actief te betrekken in de sociale controle. Wie zich aangesproken voelt om als lid toe te treden bij één van de acht bestaande BIN's of wie als coördinator een nieuw BIN in Ninove wil oprichten, mag contact opnemen met het kabinet van burgemeester Tania De Jonge, Centrumlaan 100, of via 054/31.32.27 of burgemeester@ninove.be. (CVHN)