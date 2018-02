Stad stelt gemeenschapswachten voor die veiligheid moeten verhogen 09 februari 2018

02u25 0 Ninove Ninove heeft haar vier eerste gemeenschapswachten voorgesteld. Die moeten het veiligheidsgevoel bij de inwoners verhogen. "De gemeenschapswachten zijn geen politieagenten, maar zullen onder meer problemen melden die ze vaststellen. Ze zijn extra ogen op het terrein", vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

"Ze zullen zo'n 80 procent van hun dag aanwezig zijn op de straat, op onregelmatige tijdstippen en op cruciale plaatsen zoals de stationsomgeving, het park en de binnenstad, maar ook in de dorpen. Er is een digitaal systeem ontwikkeld, waarbij ze meldingen kunnen doen die rechtstreeks terechtkomen bij onze coördinator Jonas, die alles verwerkt en naar de juiste diensten stuurt. Ze staan ook rechtstreeks in contact met de politie. Wanneer ze iets vaststellen dat tot de bevoegdheden van de politie behoort, nemen ze daar contact mee op. De bedoeling van de gemeenschapswachten is om het veiligheidsgevoel te versterken. Daarnaast hebben ze ook een taak op vlak van preventie en sensibilisatie, bijvoorbeeld inbraakpreventie, fietsdiefstalpreventie en handtassendiefstallen. Ook kunnen ze mensen actief aanspreken op hun gedrag. Verder kunnen ze eveneens worden ingeschakeld als er communicatie moet worden verspreid rond verkeersmaatregelen in het kader van werken of evenementen."





De gemeenschapswachten gingen pas recent aan de slag, maar hebben hun nut al bewezen. "Twee weken geleden lagen ze mee aan de basis van het opsporen van drugscriminaliteit", aldus De Jonge. (CVHN)