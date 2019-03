Stad roept inwoners op om niet verzekerde stormschade te melden Claudia Van den Houte

22 maart 2019

22u39 0 Ninove De stad Ninove vraagt aan haar inwoners om stormschade die tijdens het weekend van 9 en 10 maart werd opgelopen en niet gedekt wordt door de brandverzekering te melden.

Ze doen dat best voor 1 april bij de stad. Als er in Vlaanderen voldoende meldingen zijn, kan de stormwind erkend worden als natuurramp en krijgen ze mogelijk een vergoeding van het Rampenfonds. De inwoners kunnen met een attest van hun verzekeraar waarin die verklaart dat de schade niet wordt gedekt door de brandverzekering, een gedetailleerde beschrijving van de schade en een raming van de kosten terecht bij de dienst integrale veiligheid van de stad. Meer informatie via www.ninove.be/stormschade, 054/31.33.61 of integrale.veiligheid@ninove.be.