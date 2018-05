Stad ontvangt titel 'FairTradeGemeente' 30 mei 2018

Ninove heeft de titel van 'FairTradeGemeente' gekregen. Dat betekent dat de stad, het OCMW, voldoende winkels, bedrijven, cafés, restaurants, scholen en verenigingen uit Ninove zich ertoe verbinden om minimum twee Fairtradeproducten te gebruiken en/of te verkopen. Ninove is intussen de 37ste 'FairTradeGemeente' in Oost-Vlaanderen. De titel van 'FairTradeGemeente' beloont de gemeente en haar inwoners omdat ze op een heel concrete manier wil bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. "Dit is de kers op de taart van vier à vijf jaar hard werken rond ontwikkelingssamenwerking in Ninove", aldus schepen Wouter Vande Winkel (Samen).





(CVHN)