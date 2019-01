Stad ontvangt 8.000 euro subsidies voor marketingcampagne winkelkern Claudia Van den Houte

23 januari 2019

16u45 1 Ninove De stad Ninove ontvangt 8.000 euro subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen voor een marketingcampagne voor haar kernwinkelgebieden Centrum Ninove en Rechteroever Ninove.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kent subsidies toe aan steden en gemeenten en aan middenstands- en handelsverenigingen om een beter lokaal beleid uit te werken rond detailhandel en voor verdere professionalisering en promotie van de sector.

De marketingcampagne waarvoor de subsidies worden toegekend aan de stad Ninove, omvat onder meer het uitwerken van een huisstijl met een eigen logo, met banners, affiches en met de aanmaak van een website waar de handelaars zich aan hun klanten kunnen tonen.

“Detailhandel is een essentieel onderdeel van de provinciale en lokale economie”, aldus Leentje Grillaert (CD&V), gedeputeerde voor middenstand. “Met gemiddeld 19 handelspanden per 1000 inwoners is detailhandel ook zeer aanwezig in de Oost-Vlaamse gemeenten.”

In 2019 krijgen 27 projecten in Oost-Vlaanderen een gezamenlijk projectsubsidie van 136.155,06 euro.