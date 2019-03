Stad krijgt barpark voor street workout Claudia Van den Houte

29 maart 2019

23u58 0 Ninove De stad Ninove wil werk maken van een barpark of street workout park in Ninove.

Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld) op een vraag van gemeenteraadslid Wassim Hassine (Samen). Hij had het voorstel gedaan voor een barpark of street work out park. “Het is een installatie waar iedereen - jong, oud, arm of rijk - naartoe kan komen om alleen of in groep samen te sporten en te werken aan de spieren”, aldus Hassine. “In grote steden zoals Brussel, Gent en Leuven werpt zo’n project zijn vruchten af. De mensen merken daar dat zo’n park een positief effect heeft, zowel sportief als maatschappelijk. Vooral tijdens warme dagen is het een plek die snel vol kan lopen. Tijdens de zomermaanden kunnen fitnesszalen snel warm worden en dan is zo’n street workout park volgens mij een ideaal alternatief. Dat is het ook voor mensen die geen fitnessabonnement kunnen betalen.”

Schepen Torrekens zei heel positief tegenover zo’n park te staan. “Ik had het idee een paar jaar geleden ook al aangekaart bij de sportdienst, maar toen was er geen budget voor voorzien”, zegt Torrekens. “De sportdienst heeft intussen de kostprijs opgevraagd. Die bedraagt gemiddeld 25.000 euro. Ik sta er dus zeker positief tegenover.” De locatie moet nog worden bepaald.