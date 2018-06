Stad investeert 2 miljoen euro in restauratie Liberale Kring 28 juni 2018

02u39 0 Ninove Nadat de achterbouw al werd afgebroken, is gisteren de restauratie van het gebouw van de Liberale Kring in de Dreefstraat officieel van start gegaan.

De stad investeert 1.950.000 euro in de restauratie en 117.000 euro in nieuw meubilair. "De kostprijs is niet min, maar het is het geld zeker waard, gezien de erfgoedwaarde van de gevel en de balzaal, de historiek van het gebouw en de zinvolle toekomstige bestemming", vindt schepen voor Patrimoniumbeheer Henri Evenepoel (Open Vld). "Het herstel van het verloederde gebouw betekent een opwaardering voor de buurt."





De vroegere balzaal krijgt een publieke functie. "Er komen tentoonstellingen en lezingen waarvoor de bibliotheek te klein is, en concerten waarvoor het cultuurcentrum te groot is", vertelt cultuurschepen Veerle Cosyns (Samen/CD&V). "Het vangt een tekort op en zal kansen bieden aan mensen om nieuwe initiatieven uit te werken, bijvoorbeeld een tango-avond of een danscursus." Het gebouw uit de 19e eeuw heeft een lange geschiedenis. Zo was het vroeger een middelbare school, een thuisbasis voor liberale vennootschappen, een stadsbibliotheek en een academie voor beeldende kunst. Het gebouw staat al leeg sinds het vertrek van de academie in 2008. Het wordt volledig gerestaureerd en er komen twee kantoorruimtes. In een latere fase kunnen er volgens het huidig stadsbestuur ook flats voor jonge starters komen. (CVHN)