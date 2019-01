Stad haalt voorlopig slag thuis: vergunning voor wegenwerken in aanloop naar winkelpark vernietigd Claudia Van den Houte

30 januari 2019

18u12 0 Ninove De stad Ninove is erin geslaagd om de geplande wegenwerken op de Brakelsesteenweg (N8) in de aanloop naar de komst van winkelpark Ninouter te laten vernietigen. Daardoor loopt het winkelcentrum minstens vertraging op, want zonder de wegenwerken kan Ninouter er niet komen.

De stad strijd al enkele jaren tegen het geplande winkelpark langs de Brakelsesteenweg in Outer. Het vreest dat het winkelcentrum nog meer verkeersproblemen zal veroorzaken op de drukke steenweg. Met de wegenwerken die normaal maandag zouden starten, wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het verkeer op de Brakelsesteenweg net vlotter laten verlopen, in de aanloop naar het geplande winkelpark. AWV wil dat doen door de N8 te herinrichten met twee keerpunten.

“De wegenwerken op zich zouden zonder de komst van het winkelpark inderdaad een verbetering zijn, maar het ontwerp met twee keerlussen kan nooit de bestaande verzadiging van de Brakelsesteenweg verzoenen met het extra verkeer dat het winkelcentrum aantrekt”, aldus schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Wouter Van den Winkel (Samen/Groen). “De Brakelsesteenweg krijgt op die manier een pak extra voertuigen te verwerken – jaarlijks een miljoen op het rijvak richting Brakel-, terwijl de N8 op dit punt al filegevoelig is.”

Stad krijgt gelijk

De stad ging in beroep tegen de vergunning voor de wegenwerken om het winkelcentrum te ontsluiten en krijgt gelijk: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning. Daardoor zijn de werken voor onbepaalde tijd uitgesteld. “De Raad vernietigde de vergunning op basis van een gebrekkige motivatie van de MER-screening (Milieu Effecten Rapportage), grotendeels omdat in de aanvraag gesteld werd dat de vergunning voor de wegenwerken los stond van het retailcentrum zelf en dat er dus geen bijkomende rapportage nodig was. Dat is uiteraard een absurde redenering en de Raad is ons daarin gevolgd,” zegt Vande Winkel. Binnen de zes maanden kan het Vlaams Gewest wel opnieuw een vergunning toekennen, maar er moet dan een nieuw openbaar onderzoek komen.

Juridische vernietiging

Of het winkelpark alleen vertraging oploopt of definitief van de baan is, is nog onduidelijk. In december weigerde de stad Ninove nog de bouwvergunning. Zonder de wegenwerken kan die zeker niet worden toegekend. Jan Du Bois van projectontwikkelaar Mitiska blijft ervan overtuigd dat het winkelcentrum er zal komen. “Het gaat over een louter ‘juridische’ vernietiging van de vergunning. Over de positieve effecten van de heraanleg wordt niet geoordeeld”, aldus Du Bois. “Wij hopen dat er snel een nieuwe beter gemotiveerde vergunning kan worden afgeleverd, zodat het project snel van start kan gaan en er geen dure juridische procedures meer gevoerd dienen te worden. We hebben al 100.000 euro uitgegeven aan advocaten in allerhande procedures. De stad heeft hier ongetwijfeld ook al heel wat geld aan verspild, geld van de Ninoofse belastingbetaler waarmee toch meer constructieve dingen kunnen worden gedaan.”

“Wij hebben er ons in een overeenkomst met de handelaars van de binnenstad toe verbonden om 60.000 euro te investeren in gemeenschappelijke marketing om Ninove als winkelstad te promoten. Daar willen we nog 100.000 euro bovenop doen als de strijdbijl kan worden begraven. Dat is geen omkoping maar gewoon het bedrag dat we zouden uitsparen aan advocaten”, zegt Du Bois.

Negatief voor mobiliteit

Vande Winkel blijft bij zijn standpunt. “Dit project zal de komende zes jaar de mobiliteit van de Ninovieter sterk negatief beïnvloeden. Tot 2021 is het miserie door de werken zelf en nadien door de impact van het retailcentrum op de doorstroming. Ofwel wordt het op een degelijke manier ontsloten door twee dubbelstrookrotondes zoals oorspronkelijk voorzien, ofwel – en daar gaat mijn voorkeur naar uit - wordt het project stopgezet en wordt het tijd om te kiezen voor projecten die er voor de Ninovieter wel degelijk toe doen, zoals de Halsesteenweg en het kruispunt Oude Tramstatie (aan de Van Den Borre) of Den Doorn.” Dat laatste project werd drie jaar geleden door AWV afgevoerd.