Stad geeft negatief advies voor opvullen leemput Diepe Straten: actiecomité reageert tevreden Claudia Van den Houte

09 april 2019

16u45 3 Ninove De stad Ninove heeft een negatief advies gegeven voor het opvullen van een leemput in de Diepe Straten in Ninove.

Nadat een eerdere aanvraag terug werd ingetrokken, had een nieuwe firma recent een vergunning aangevraagd om een ontgonnen leemput in de Diepe Straten op te vullen. Het actiecomité Red de Diepe Straten en Open Kouter was opnieuw een petitie gestart en heeft bezwaar ingediend tegen de aanvraag. Ook de gemeente Haaltert - die met haar deelgemeente Denderhoutem aan het gebied grenst - had bezwaar ingediend bij de stad Ninove. In overeenstemming met haar bestuursakkoord heeft het Ninoofse stadsbestuur zich nu officieel gekant tegen de aanvraag. “We zijn zeer blij met het negatieve advies van de stad, maar realiseren ons wel dat de finale beslissing bij de provincie ligt”, reageert Joris Van Ongeval van het actiecomité. Het comité had een petitie opgestart, die door zo'n 800 mensen werd ondertekend, diende eveneens bezwaar in en hing terug zwarte vlaggen op. Het zal op 28 mei gehoord worden in de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Van Ongeval heeft er vertrouwen in dat de vergunning niet zal worden goedgekeurd. “Het is duidelijk dat er in de buurt en in de politiek geen draagvlak voor is.”

Volgens het stadsbestuur is de beslissing juridisch degelijk onderbouwd: “Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) laat enkel een gedeeltelijke opvulling toe om de taluds van de leemputten te herprofileren, wat noodzakelijk is voor de realisatie van de nabestemming als recreatief groengebied,” aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen–sp.a). “Het PRUP heeft nooit een volledige opvulling van de putten in het vooruitzicht gesteld en dat is ook absoluut niet wenselijk gezien het waardevol landschap waarin de leemputten zich bevinden.”

Er wordt gevreesd voor problemen door het extra verkeer dat de opvulling van de put met zich zou meebrengen. “We spreken over 50 vrachtbewegingen per dag gedurende drie jaar, terwijl het traject Denderhoutembaan-Lindendreef-Galgenveldbaan hierop totaal niet voorzien is,” zegt Coppens. Het bestuur wil zo snel mogelijk werk maken van de realisatie van de nabestemming: “We onderzoeken verschillende pistes om die nabestemming zo snel mogelijk te laten ingaan. Op die manier kunnen we dit dossier definitief van de baan hebben. We vragen een aanpassing van het PRUP om dit mogelijk te maken”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).