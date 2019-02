Stad denkt na over nieuwe multifunctionele sporthal Bestuur wil behoeftestudie naar nood aan meer sportinfrastructuur Claudia Van den Houte

05 februari 2019

18u04 0 Ninove De nieuwe coalitie wil een studie uitvoeren over de nood aan een nieuwe multifunctionele sporthal of een uitbreiding van de bestaande sporthal. Voor schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld) is dat nochtans al lang duidelijk: “Er is nood aan een ruimere sporthal. De bestaande barst uit haar voegen.”

“Iedereen weet dat onze sporthal uit haar voegen barst”, aldus Torrekens. Toch wil het bestuur een behoeftestudie laten uitvoeren. “De studie is nodig, niet alleen om te weten of er nood is aan meer capaciteit, maar ook om te weten welke nieuwe sportdisciplines of welke clubs in onze sporthal onderdak willen vinden. Zo zijn biljartclubs op zoek naar een locatie omdat ze geen enkel café vinden dat groot genoeg is om meerdere biljarttafels te plaatsen.” Het nieuwe bestuur wil het sportaanbod ook verbreden naar minder gekende sporten. “Zo is er bijvoorbeeld muurkaatsen en squash. We weten nog niet of we die disciplines in een eventuele nieuwe sporthal moeten integreren en of er nood is aan een multifunctionele turnhal of -turnzaal.”

Dat er een behoefte is aan meer sportinfrastructuur, is voor Torrekens wel duidelijk: “Ik weet maar al te goed dat er nood is aan een grotere sporthal. Mijn visie is dat onze bestaande sporthal kan blijven dienstdoen voor onze scholen en buiten de schooluren ook nog gebruikt worden door ouderen, bijvoorbeeld om turnoefeningen te doen. Zelfs in de weekends zouden we de sporthal nog als evenementenhal kunnen openstellen voor verenigingen. De sporthal is qua capaciteit daarvoor meer dan groot genoeg. En echt in de bewoning ligt de sporthal ook niet.”

Grote verkeersdrukte

Drie jaar geleden zei de schepen al eens persoonlijk te vinden dat het sportgebeuren beter naar een andere locatie zou verhuizen omwille van de grote verkeersdrukte op bepaalde momenten in de Parklaan, waar niet alleen de huidige sporthal ligt, maar ook onder meer de muziekacademie, kinderopvang ’t Kadeeken en de atletiekpiste. Gemeenteraadslid Rudy Corijn (Forza Ninove) merkt op dat het geen verademing voor de buurt zou zijn als er na de verhuis van de sportactiviteiten evenementen zouden plaatsvinden. “Het zou maar om een zeer beperkt aantal evenementen gaan”, aldus Torrekens. “Het kan voor mij omdat het niet dagelijks overlast zal teweegbrengen. Momenteel is de Parklaan inderdaad onleefbaar.”

Eivol

Ninoofs sportpromotor Fanno Nijst bevestigt de nood aan meer sportinfrastructuur: “Onze sporthal zit eivol. De bezettingsgraad is zeven op zeven. De sporthal is constant bezet. Overdag komen scholen sporten en vanaf 16 uur is er de avondbezetting door sportverenigingen. De huidige clubs die al jaren gebruikmaken van de sporthal hebben een privilege. Het nadeel is dat andere sporten weinig kans hebben om gebruik te maken van de zaal. Heel wat sporten komen niet aan hun trekken omdat we te weinig ruimte hebben. Volleybal en basketbal zouden ook nog kunnen uitbreiden mocht er meer plaats zijn. De sporthal is al meer dan 30 jaar oud en vertoont mankementen. Het is aan het bestuur om te beslissen of ze verder investeren in de bestaande infrastructuur en die volledig vernieuwen of om voor een nieuwe sportinfrastructuur te gaan”, aldus Nijst.

Als uit de behoeftestudie blijkt dat er inderdaad nood is aan extra capaciteit, zal er een subsidiedossier worden voorbereid voor de ondersteuning door de Vlaamse Overheid. Het bestuur wil ook bijkomende sportvelden aanleggen voor het jeugdvoetbal, waar mogelijk in kunstgras.